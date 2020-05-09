Путин пообещал армии и флоту новое оружие

Российские вооруженные силы получат самую современную технику, пообещал президент Владимир Путин в выступлении на Соборной площади Кремля перед военнослужащими Президентского полка.

«Хочу вновь подчеркнуть: все планы по развитию армии и флота России будут выполнены», — сказал в своем обращении российский лидер, выступление которого транслировалось телеканалом RT.

Путин отметил, что «оружие в надежных руках». «Уверен, каждый из вас, все солдаты и офицеры Вооруженных сил России равняются на наших ветеранов, на мужество фронтовиков, их преданность долгу и присяге, своим близким, своему Отечеству», — сказал он.

«Верность нашей исторической памяти, великому наследию солдат победы. Слава нашему народу, народу-победителю, слава доблестным Вооруженным силам России. С праздником вас, с Днем Победы!», — обратился к военнослужащим президент.

Путин также провел смотр президентского полка. Последний раз такая церемония прошла 7 мая 2018 года, когда глава государства вступал в должность. Выступление стало вторым для Путина 9 мая. Ранее он обратился к гражданам с поздравительной речью от могилы Неизвестного Солдата.