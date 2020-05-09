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Российский аппарат погрузился на дно Марианской впадины

Источник:
РИА Новости
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Фото: © NOAA Office of Ocean Exploration and Research

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам представитель Фонда перспективных исследований.

Погружение российского автономного подводного аппарата «Витязь» состоялось 8 мая в преддверии Дня Победы. Аппарат совершил погружение на дно Марианской впадины, датчики зафиксировали глубину 10 028 метров.

Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов. Считается, что самая глубокая точка Марианской впадины находится на 10 994 метров ниже уровня моря.

Впадина находится на западе Тихого океана, ее протяженность составляет 1500 километров, давление воды у дна достигает 108,6 МПа, что примерно в 1072 раза больше нормального атмосферного давления.

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