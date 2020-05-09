Боец UFC сдал положительный тест на коронавирус

Бразильский боец MMA Роналду Соуза сдал положительный тест на коронавирус за день до своего выступления на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 10 мая. Об этом сообщается на сайте организации.

Соперником 40-летнего бразильца должен был стать американец Юрайя Холл. UFC объявил, что заболевший боец не выйдет в октагон. Известно, что оба секунданта бойца также заболели COVID-19.

Отмечается, что бразилец следовал протоколу безопасности UFC — соблюдал социальную дистанцию, использовал средства индивидуальной защиты. Все участники турнира прошли проверку, но Роналду Соуза оказался единственным, кто сдал положительный тест.

Турнир UFC 249 состоится 10 мая. В главном поединке вечера сойдутся американцы Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон. Участие в турнире также примет российский тяжеловес Алексей Олейник. Соревнования проходит с использованием особых протоколов безопасности.