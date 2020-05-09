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Коронавирусом за сутки заболели более 10 тысяч россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в России за сутки выросло на 10 817, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 10 817 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 4399 (40,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 5308 человек», — говорится в сообщении.

Фото: © стопкоронавирус.рф

Всего в стране выявлено 198 676 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 31 916 человек. За сутки зафиксировано 104 смерти от COVID-19. За весь период в России от коронавируса скончалось 1827 человек.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 9 мая 2020 года выявлено более 4 миллионов заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 96 797 случаев. Также зарегистрировано 276 тысяч летальных случаев, вызванных коронавирусной инфекцией.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

verhann1979

Анализы мочи и кала тоже брать?

Иркут 69

Всенепременно. Вкупе с биркой на шее и светоотражающим ошейником. При виде эцелопа делать "ку".... 😀

mrMisha

Да наше же посланное в марте, отправляют обратно. Как это мило

Nik3316

мне кажется ты ошибаешься, продлят...

лачинов

Ну не знают они когда это закончится. И никто пока не знает. Не так уж часто подобное происходит.Вот...