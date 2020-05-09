Коронавирусом за сутки заболели более 10 тысяч россиян

Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в России за сутки выросло на 10 817, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 10 817 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 4399 (40,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 5308 человек», — говорится в сообщении.

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Всего в стране выявлено 198 676 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 31 916 человек. За сутки зафиксировано 104 смерти от COVID-19. За весь период в России от коронавируса скончалось 1827 человек.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 9 мая 2020 года выявлено более 4 миллионов заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 96 797 случаев. Также зарегистрировано 276 тысяч летальных случаев, вызванных коронавирусной инфекцией.