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Стратегические бомбардировщики пролетели над Москвой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 Воздушно-космических сил России пролетели над Москвой в рамках авиационного парада в честь Дня Победы. Кадры пролета самолетов показали в эфире телеканала «Россия 24».

Всего над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Авиационный парад открыли военно-транспортные вертолеты Ми-26 и четыре многоцелевых Ми-8АМТШ. Затем над Москвой пролетели пять ударных Ми-35М и столько же вертолетов Ка-52.

Пролет вертолетов завершили Ми-28Н, после чего над центром столицы появились самолет-разведчик А-50У и транспортные Ил-76МД. Бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22МЗ завершили воздушный парад.

Традиционный парад 9 Мая на Красной площади в этом году был перенесен из-за ситуации с пандемией коронавируса. В День Победы было решено оставить только авиационную часть парада.

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Топ комментариев

verhann1979

Анализы мочи и кала тоже брать?

Иркут 69

Всенепременно. Вкупе с биркой на шее и светоотражающим ошейником. При виде эцелопа делать "ку".... 😀

Drronum

Куда это ты плавно вошел и плавно выходишь?

Drronum

Если туда куда я предполагаю, то вам туда и входить незачем, потому как никогда от туда и не выходили.

mrMisha

Да наше же посланное в марте, отправляют обратно. Как это мило