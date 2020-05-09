Стратегические бомбардировщики пролетели над Москвой

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 Воздушно-космических сил России пролетели над Москвой в рамках авиационного парада в честь Дня Победы. Кадры пролета самолетов показали в эфире телеканала «Россия 24».

Всего над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Авиационный парад открыли военно-транспортные вертолеты Ми-26 и четыре многоцелевых Ми-8АМТШ. Затем над Москвой пролетели пять ударных Ми-35М и столько же вертолетов Ка-52.

Пролет вертолетов завершили Ми-28Н, после чего над центром столицы появились самолет-разведчик А-50У и транспортные Ил-76МД. Бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22МЗ завершили воздушный парад.

Традиционный парад 9 Мая на Красной площади в этом году был перенесен из-за ситуации с пандемией коронавируса. В День Победы было решено оставить только авиационную часть парада.