Путин вышел из Кремля и обратился к россиянам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам в честь 75-летия Победы поздравил с праздником ветеранов и всех граждан страны.

«Духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему — священным», — сказал глава государства, пообещав провести масштабные торжества позднее.

Путин также подчеркнул, что для россиян День Победы — «самый главный, самый дорогой праздник». Перед обращением президент возложил букет цветов к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В этом году из-за пандемии коронавируса отменены традиционный парад и шествие «Бессмертного полка» 9 мая. В ряде городов состоится только пролет самолетов и праздничные салюты.