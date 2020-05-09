Более 150 вахтовиков прилетели в Омск из очага коронавируса

Авиарейс со 160-ю вахтовиками, работавшими на Чаяндинском месторождении в Якутии, приземлился в Омске в пятницу вечером. Ранее на месторождении зафиксировали очаг коронавируса, сообщил республиканский оперативный штаб.

На территории Чаяндинского добывают нефть и газ, 17 апреля там объявили карантин из-за выявленного у части работников коронавируса. По данным оперативного штаба, в пятницу в Омск прилетели только те рабочие, у кого не был выявлен коронавирус. Те люди, чьи анализы оказались положительными, лечатся в Якутии.

По данным оперштаба Омской области, на утро субботы, 9 мая, в регионе за все время выявлено 245 инфицированных, умерло шесть человек. За последние сутки количество заразившихся увеличилось на 22 человека.

Последний случай смерти пациента с COVID-19 в Омске выявили в пятницу. Умер 69-летний мужчина, имевший большое количество сопутствующих хронических заболеваний.