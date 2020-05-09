Милла Йовович прочла «Муху-Цокотуху» на русском языке

Актриса Милла Йовович прочитала детское произведение Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха» на русском языке в рамках акции «Сказки на дому». Видеозапись появилась на странице проекта в Instagram.

Акцию запустили месяц назад, в ее рамках актеры театра и кино читают различные литературные произведения во время самоизоляции. Видео с Йовович собрало множество восторженных отзывов россиян.

Пользователи поблагодарили актрису. «Как маленький домашний театр», «Какое же милое видео! Спасибо за сказку, Мила», «Детям гораздо интереснее слушать произведение с разными интонациями и эмоциями и смотреть при этом на иллюстрации», — написали комментаторы.

Ранее Йовович рассказала, что из-за карантина по коронавирусу у ее дочери отменили занятия в школе, поэтому она стала больше заниматься русским языком. В результате девочка сама сочинила сказку на русском и прочитала ее на видео.