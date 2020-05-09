Главврача в Кузбассе накажут за приказ о штрафах за коронавирус

Главврач одной из больниц в Кемеровской области издал приказ штрафовать сотрудников медучреждения, работающих в удаленном режиме, если они заразились коронавирусом. Приказ аннулировали, руководителя больницы ждет дисциплинарное взыскание, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Об инциденте сообщил министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин. Он рассказал, что на неделе в одном из учреждений здравоохранения произошел «совершенно недопустимый случай».

«Главный врач издал приказ, который касается сотрудников больницы, переведенных на удаленный режим работы. Подчеркну, не медицинских работников — они остаются на своих постах, а только сотрудников отдела кадров, бухгалтерии и других вспомогательных служб больницы», — заявил Малин.

В приказе был пункт, что если находясь в режиме дистанционной занятости сотрудник заболеет коронавирусной инфекцией, то против него могут приниматься дисциплинарные взыскания, такие как выговор или штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Главврач «скорой» в Новосибирске описала пути заражения медиков

«Я немедленно связался с главврачом, он пояснил, что пытался таким способом побудить коллектив соблюдать ограничительные меры и защитить сотрудников от опасной болезни. То есть, мотив был благородный, но такой приказ — это однозначное превышение должностных полномочий, вне зависимости от мотива», — резюмировал министр.

Он добавил, что приказ отменен, а руководитель медицинского учреждения получит дисциплинарное взыскание. Руководитель ведомства также напомнил, что ни один работодатель не имеет права объявить сотруднику выговор или наложить на работника штраф за заражение коронавирусной инфекцией.