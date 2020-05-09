Подсчитаны потери россиян от Великой Отечественной войны

В РСФСР на начало 1941 года жили 111 миллионов человек, на начало 1946 года численность населения уменьшилась до 97,6 миллиона, подсчитал Росстат. Если бы Великой Отечественной войны не было, прирост составил бы 6,4 миллиона человек.

Данные опубликованы во втором издании статистического сборника «Великая Отечественная война». Первое издание было опубликовано в 2015 году, сейчас оно дополнено разделами о потерях, мобилизации и эвакуации населения, партизанском движении, воинских захоронениях и государственных наградах.

На начало 1941 детей в возрасте до четырех лет в РСФСР было более 14 миллионов, а сразу после войны — всего 6,8 миллиона. Число взрослых мужчин от 20 до 49 лет за годы войны сократилось на 6,1 миллиона человек, до 15,6 миллиона человек. Число женщин уменьшилось на 847 тысяч.

На начало 1950-х годов на 100 женщин 25-29 лет в России приходилось всего 66 мужчин, тогда как в Германии — 71 мужчина на 100 женщин, в Италии — 99, в Венгрии — 97, в Румынии — 101. Всего за время войны Советский Союз потерял 26,6 миллиона человек.

В число потерь входят убитые в бою, умершие от ран и болезней военнослужащие и партизаны, умершие от голода, погибшее во время бомбежек, обстрелов и карательных акций мирное население, расстрелянные и замученные в концентрационных лагерях граждане.