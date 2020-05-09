Двух мужчин убили и сожгли на турбазе в Томской области

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили в корпусах сгоревшей турбазы в охотхозяйстве «Хардикова заимка» в Томской области. Возбуждено уголовное дело, сообщило регионального СУ СК России.

По предварительным данным, в ночь с пятницы на субботу на территории охотхозяйства «Хардикова заимка» разгорелся пожар. В обгоревших корпусах обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Личность одного из погибших установлена, личность второго устанавливается.

На месте работают следователи и криминалисты, эксперты, полицейские и сотрудники угрозыска. При осмотре места происшествия установлено, что сгорело восемь строений, расположенных на территории охотхозяйства. Предварительной причиной возгорания является поджог.

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СУ СК по Томской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Назначен ряд экспертиз: медицинские, пожаротехнические, химические, баллистические, комплексные (дактилоскопические и генотипические). Допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.