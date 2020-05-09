Двух мужчин убили и сожгли на турбазе в Томской области

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили в корпусах сгоревшей турбазы в охотхозяйстве «Хардикова заимка» в Томской области. Возбуждено уголовное дело, сообщило регионального СУ СК России.
По предварительным данным, в ночь с пятницы на субботу на территории охотхозяйства «Хардикова заимка» разгорелся пожар. В обгоревших корпусах обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Личность одного из погибших установлена, личность второго устанавливается.
На месте работают следователи и криминалисты, эксперты, полицейские и сотрудники угрозыска. При осмотре места происшествия установлено, что сгорело восемь строений, расположенных на территории охотхозяйства. Предварительной причиной возгорания является поджог.
СУ СК по Томской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Назначен ряд экспертиз: медицинские, пожаротехнические, химические, баллистические, комплексные (дактилоскопические и генотипические). Допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.