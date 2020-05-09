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Смерти и антирекорд по росту COVID-19 зарегистрировали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа компаний S7

Две новых смерти и новый антирекорд по приросту больных с COVID-19 зарегистрировали в Новосибирской области. За прошедшие сутки выявили 76 новых больных, двое мужчин скончались, сообщил региональный оперштаб.

По данным оперативного штаба на утро субботы, 9 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек. Еще 44 человека выздоровели. Подтверждено две смерти от коронавирусной инфекции. Это мужчины, им было 59 лет и 63 года.

Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в регионе составило 1025, из них 55 – дети. 306 человек выписаны по выздоровлению, 14 – скончались. На ИВЛ находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации – 48 человек.

В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Всего в Новосибирской области провели 55 160 тестов на коронавирус.

Тема: Распространение коронавируса
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