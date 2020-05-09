Боевая авиация пролетела над Новосибирском в День Победы

Демонстрационные воздушные полеты прошли в Новосибирске в честь Дня Победы. Экипажи боевой авиации пролетели над центральной площадью города, сообщила пресс-служба ЦВО.

Взлет самолетов и вертолетов производился с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае. В определенной точке военные летчики провели сбор и построение парадного строя, а затем пролетели над площадью Ленина. Полет выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров.

В полетах участвовали транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31. А завершил воздушный парад легендарный высотный истребитель МиГ-3 – участник Великой Отечественной войны, восстановленный новосибирскими авиареставраторами, сообщила пресс-служба мэрии.

Этот самолет был основным участником воздушных боев в битве за Москву. На МиГ-3 сбил свой первый немецкий «Мессершмитт-109» трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин.