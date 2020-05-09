Губернатор Забайкалья поздравил жителей с Днем Победы стихами

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов с супругой и другими жителями региона поздравил всех с Днем Победы стихами Эдуарда Асадова. Видео разместили на сайте регионального правительства.

«День Победы. И в огнях салюта

Будто гром: - Запомните навек,

Что в сраженьях каждую минуту,

Да, буквально каждую минуту

Погибало десять человек!» — с этих строк Осипов начал поздравление.

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К поздравлению присоединились ветераны, учителя, студенты, школьники и другие жители края. Это не первое творческое поздравление руководителя региона. Так, 25 января, поздравляя студентов с их праздником, он зачитал рэп, а видео разместил в Сети.

В связи с пандемией коронавируса 9 мая в 2020 года массовые празднования перенесли на более поздний срок, о котором сообщат позже. Пока все акции проходят онлайн. В субботу губернатор Забайкалья примет участие во всероссийских онлайн-акциях «Бессмертный полк», «Сады Победы», «Стихи Победы» и «Песни Победы».

