Губернатор Забайкалья поздравил жителей с Днем Победы стихами

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов с супругой и другими жителями региона поздравил всех с Днем Победы стихами Эдуарда Асадова. Видео разместили на сайте регионального правительства.
«День Победы. И в огнях салюта
Будто гром: - Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!» — с этих строк Осипов начал поздравление.
К поздравлению присоединились ветераны, учителя, студенты, школьники и другие жители края. Это не первое творческое поздравление руководителя региона. Так, 25 января, поздравляя студентов с их праздником, он зачитал рэп, а видео разместил в Сети.
В связи с пандемией коронавируса 9 мая
в 2020 года массовые празднования перенесли
на более поздний срок, о котором сообщат
позже. Пока все акции проходят онлайн.
В субботу губернатор Забайкалья примет
участие во всероссийских онлайн-акциях
«Бессмертный полк», «Сады Победы»,
«Стихи Победы» и «Песни Победы».