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Создан выявляющий коронавирус за несколько секунд тест

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа компаний S7

Исследователям из Ирана удалось создать тест-систему, с помощью которой коронавирус возможно выявить за полминуты. Новинка была продемонстрирована во вторник иранскому руководству.

Набор способен выявить наличие или отсутствие коронавируса в течение 30 секунд с точностью до 95%, передает агентство Mehr. Новейшая тест-система может выявить COVID-19 на начальных стадиях, а также другие вирусы.

При этом иранская система пока не прошла сертификацию. Известно, что тест разработали специалисты компании «Кимиа», которая занимается перспективными направлениями в сфере нанотехнологий.

На сегодня в мире есть несколько десятков популярных тест-систем для выявления коронавируса. Результат с их помощью обычно можно получить в течение двух-трех часов, некоторые тесты показывают инфицирование через полчаса.

Тема: Распространение коронавируса
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