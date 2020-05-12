Создан выявляющий коронавирус за несколько секунд тест

Исследователям из Ирана удалось создать тест-систему, с помощью которой коронавирус возможно выявить за полминуты. Новинка была продемонстрирована во вторник иранскому руководству.

Набор способен выявить наличие или отсутствие коронавируса в течение 30 секунд с точностью до 95%, передает агентство Mehr. Новейшая тест-система может выявить COVID-19 на начальных стадиях, а также другие вирусы.

При этом иранская система пока не прошла сертификацию. Известно, что тест разработали специалисты компании «Кимиа», которая занимается перспективными направлениями в сфере нанотехнологий.

На сегодня в мире есть несколько десятков популярных тест-систем для выявления коронавируса. Результат с их помощью обычно можно получить в течение двух-трех часов, некоторые тесты показывают инфицирование через полчаса.