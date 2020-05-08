Германия назвала виновника Второй мировой войны

Нацистский режим Третьего рейха является единственным виновником в развязывании Второй мировой войны, об этом заявили министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг.

«Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу. И только Германия несет ответственность за преступления против человечности, совершенные во время холокоста», — говорится в статье представителей Германии для журнала Spiegel.

Отмечается, что прояснить позицию страны их заставили «вопиющие попытки переписать историю». Также подчеркивается, что те, кто заставляет считать другие народы преступниками, совершает несправедливость по отношению к жертвам.

Ранее Министерство обороны США опубликовало презентацию об истории Второй мировой под названием «День Победы в Европе: время празднования, размышления». В ней упоминается о вторжении СССР в Польшу в 1939 году.

«Конфликт начался в 1939 году, когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу. Среди погибших было около шести миллионов евреев, которые были убиты нацистской Германией», — описывается начало Второй мировой войны Пентагоном.

Вторая мировая война официально началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска, после чего Польша была разделена между СССР и Германией.