ГИБДД оценила введение штрафов за отсутствие видеорегистратора

Обязательное использование видеорегистраторов для российских водителей вводиться не будет, заявил представитель ГИБДД, комментируя появившуюся в Сети информацию.

Ранее в соцсетях со ссылкой на заявление руководства Госавтоинспекции начали распространяться сообщения о том, что наличие видеорегистраторов в салоне автомобилей станет обязательным, а за их отсутствие будет предусмотрена административная ответственность.

«Госавтоинспекция сообщает, что изложенная в материале информация не соответствует действительности, требования обязательного использования видеорегистраторов в салонах автомобилей не вводились и это не планируется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрирующая аппаратура является необязательным атрибутом транспортного средства, отсутствие которого не подпадает ни под какие административные санкции и не влечет для автовладельцев каких-либо негативных последствий.