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ГИБДД оценила введение штрафов за отсутствие видеорегистратора

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Обязательное использование видеорегистраторов для российских водителей вводиться не будет, заявил представитель ГИБДД, комментируя появившуюся в Сети информацию.

Ранее в соцсетях со ссылкой на заявление руководства Госавтоинспекции начали распространяться сообщения о том, что наличие видеорегистраторов в салоне автомобилей станет обязательным, а за их отсутствие будет предусмотрена административная ответственность.

«Госавтоинспекция сообщает, что изложенная в материале информация не соответствует действительности, требования обязательного использования видеорегистраторов в салонах автомобилей не вводились и это не планируется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрирующая аппаратура является необязательным атрибутом транспортного средства, отсутствие которого не подпадает ни под какие административные санкции и не влечет для автовладельцев каких-либо негативных последствий.

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Топ комментариев

verhann1979

Анализы мочи и кала тоже брать?

Иркут 69

Всенепременно. Вкупе с биркой на шее и светоотражающим ошейником. При виде эцелопа делать "ку".... 😀

Drronum

Куда это ты плавно вошел и плавно выходишь?

Drronum

Если туда куда я предполагаю, то вам туда и входить незачем, потому как никогда от туда и не выходили.

Evgenex

Музыка ваша американская г., да и сами вы.... Скоро всей вашей Америке кирдык (с) Брат