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Раскрыта загадка атмосферы Юпитера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Многолетние детальные наблюдения за Юпитером позволили понять многие процессы, происходящие в атмосфере газового гиганта. В частности, ученым удалось разгадать тайну Большого Красного Пятна и невероятных штормов.

Исследователи для начала отследили молнии в атмосфере газового гиганта, которые служат источниками радиоволн и видимого света. Результаты детальных наблюдений были опубликованы в журнале Astrophysical Journal Supplement Series.

Для возникновения молний необходимо наличие в атмосфере Юпитера сразу трех структур — насыщенных водой облаков, больших «башен», которые создаются потоками поднимающегося воздуха, а также массы воздуха, который опускается к поверхности планеты.

Ученые полагают, что молния является маркером конвекции, турбулентного процесса смешивания, который переносит внутреннее тепло Юпитера до видимых верхушек облаков. Они распространены в турбулентных зонах, известных как складчатые нитевидные области.

Кроме этого, с помощью полученных данных удалось понять одну из загадок Большого Красного Пятна. Оказалось, что темные объекты в нем, которые иногда появляются — просветы в облаках, а не скопления более плотного материала, как считалось ранее.

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Топ комментариев

Drronum

Куда это ты плавно вошел и плавно выходишь?

Drronum

Если туда куда я предполагаю, то вам туда и входить незачем, потому как никогда от туда и не выходили.

verhann1979

Анализы мочи и кала тоже брать?

Иркут 69

Всенепременно. Вкупе с биркой на шее и светоотражающим ошейником. При виде эцелопа делать "ку".... 😀

mrMisha

Да наше же посланное в марте, отправляют обратно. Как это мило