Раскрыта загадка атмосферы Юпитера

Многолетние детальные наблюдения за Юпитером позволили понять многие процессы, происходящие в атмосфере газового гиганта. В частности, ученым удалось разгадать тайну Большого Красного Пятна и невероятных штормов.

Исследователи для начала отследили молнии в атмосфере газового гиганта, которые служат источниками радиоволн и видимого света. Результаты детальных наблюдений были опубликованы в журнале Astrophysical Journal Supplement Series.

Для возникновения молний необходимо наличие в атмосфере Юпитера сразу трех структур — насыщенных водой облаков, больших «башен», которые создаются потоками поднимающегося воздуха, а также массы воздуха, который опускается к поверхности планеты.

Ученые полагают, что молния является маркером конвекции, турбулентного процесса смешивания, который переносит внутреннее тепло Юпитера до видимых верхушек облаков. Они распространены в турбулентных зонах, известных как складчатые нитевидные области.

Кроме этого, с помощью полученных данных удалось понять одну из загадок Большого Красного Пятна. Оказалось, что темные объекты в нем, которые иногда появляются — просветы в облаках, а не скопления более плотного материала, как считалось ранее.