Глава Минздрава призвал перенести ЕГЭ на август или сентябрь

Безопасное проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне ситуации с распространением коронавируса в России может стать возможным не ранее августа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь», — приводит ТАСС заявление министра здравоохранения.

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Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил депутатам отдельно обсудить вопрос проведения ЕГЭ в 2020 году с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. «Мы в ближайшее время можем Сергея Сергеевича пригласить на подобный диалог, поговорить, потому что тема на самом деле актуальная», — сказал Неверов, подчеркнув, что многих родителей беспокоит вопрос сроков проведения экзамена.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723.