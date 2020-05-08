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Жителей Алтайского края обяжут носить маски

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Обязательный масочный режим вводится в Алтайском крае с 12 мая из-за эпидемии коронавируса. Общее число заболевших в регионе составляет 621 человек, сообщил оперштаб.

Уточняется, что масочный режим в крае вводится на фоне ослабления ограничительных мероприятий. Это начало работы парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов, увеличения количества жителей вышедших на работу увеличение пассажиропотока и решения острого дефицита масок.

Как уточняется в сообщении, согласно мониторингу Роспотребнадзора, дефицит масок в торговле имеется только в двух муниципальных образованиях края.

Кроме того, в крае снизился темп прироста числа заболевших коронавирусом. Накануне было подтверждено 17 случаев заболевания, в пятницу – 16. В предыдущие дни цифры варьировались от 20 до 50 человек в сутки.

В соседней Республике Алтай, где зафиксирован 51 инфицированный, масочный режим введен 4 мая. На тот момент количество зараженных было менее 40 человек.

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