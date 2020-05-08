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Варнава озвучила сумму, которую потеряла из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kativarnava instagram.com/kativarnava

Актриса и ведущая Екатерина Варнава посчитала, какой убыток ее кошельку нанес коронавирус, сумма оказалась внушительной.

«Я потеряла контракт рекламный, потому что реклама не снялась. Это 8 миллионов. Плюс количество концертов, корпоративов, которые отменились. Около 15 или даже больше миллионов. Просто за секунду у меня не стало этих денег», — сказала Екатерина Варнава в интервью проекта «Осторожно, Собчак».

При этом Варнава рассказала, что легко расстается с деньгами, заработанные собственным трудом. Изредка она может разом потратить несколько миллионов рублей на одежду или дать деньги в долг друзьям, которые потом безвозвратное пропадают.

Тема: Распространение коронавируса
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