Варнава озвучила сумму, которую потеряла из-за коронавируса

Актриса и ведущая Екатерина Варнава посчитала, какой убыток ее кошельку нанес коронавирус, сумма оказалась внушительной.

«Я потеряла контракт рекламный, потому что реклама не снялась. Это 8 миллионов. Плюс количество концертов, корпоративов, которые отменились. Около 15 или даже больше миллионов. Просто за секунду у меня не стало этих денег», — сказала Екатерина Варнава в интервью проекта «Осторожно, Собчак».

При этом Варнава рассказала, что легко расстается с деньгами, заработанные собственным трудом. Изредка она может разом потратить несколько миллионов рублей на одежду или дать деньги в долг друзьям, которые потом безвозвратное пропадают.