Гиперзвуковой «Циркон» впервые испытают с подлодки

Испытания морской гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в 2020 году будут проводиться с фрегатов проекта 22350 и подлодок проекта 885М, сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Первые испытания «Циркона» начались в минувшем декабре и проводились с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Таким образом, в этом году испытание с подлодки пройдет впервые, сообщает РИА Новости со ссылкой источник в военном ведомстве.

«В текущем году планируются испытания ["Циркона"] с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М», — приводит РИА Новости сказал Криворучко журналу «Национальная оборона».

Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. В перспективе этими ракетами будут вооружаться как надводные корабли, так и подводные лодки ВМФ России. Кроме того, президент Владимир Путин упоминал о разработке «Циркона» наземного базирования.

Передача флоту головной лодки модернизированного проекта 885М «Ясень-М» «Казань» запланирована на сентябрь.