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Знаменитый хоккеист возглавит молодежную сборную

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © igorlarionovofficial; instagram.com/igorlarionovofficial

Знаменитый хоккеист Игорь Ларионов, известный под прозвищем Профессор, станет главным тренером молодежной сборной России.

Ларионов сменит на этом посту Валерия Брагина, который в свою очередь возглавит главную сборную России, пишет «Чемпионат» со ссылкой на информацию инсайдеров.

На минувшем чемпионате мира Ларионов входил в тренерский штаб молодежной сборной. Этот турнир, где молодежка взяла бронзу, стал первым для специалиста в его тренерской карьере.

Ларионову 59 лет. Он — один из нескольких хоккеистов в мире, кому удалось выиграть основные титулы мирового хоккея: Олимпиаду, чемпионаты мира среди взрослых и юниоров, Кубок Канады или мира, Кубок Стэнли. В 1980-е Ларионов играл центрфорварда в составе пятерки, в которую входили защитники Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов и нападающие Сергей Макаров и Владимир Крутов и которая была лидирующим звеном ЦСКА и сборной СССР.

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