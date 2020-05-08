Илон Маск произнес странное имя своего ребенка

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в эфире шоу комика Джо Рогана на YouTube объяснил, как произносить имя его сына, которого он и супруга певица Граймс назвали X A-12.

Граймс родила сына 4 мая. Это первый ребенок у певицы, у Маска уже есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон. Они назвали сына X A-12. Пользователи Сети активно придумывали варианты произнесения имени малыша от Икс Эш Архангел Маск и «Саша Архангел».

«Экс, Эш, Эй Твелв», — ответил Маск на вопрос ведущего, как произнести имя верно.

Он отметил, что A-12 — это его посвящение предшественнику «лучшего во все времена2 воздушного судна SR-71. Ранее Граймс расшифровала имя сына: X — неизвестная переменная, — эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект), A — ее любимая песня «Архангел».