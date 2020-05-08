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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ придумал три новых имени для моделей Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ зарегистрировал три новых торговых наименования для будущих моделей Lada — Tensa, Forta и Kayna, следует из базы Роспатента.

Названия зарегистрированы по товарным категориям «автомобили» и «игрушки». Они оформлены как в связке с маркой Lada, так и по отдельности. Документы датируются 29 апреля.

Появление патента еще не означает, что автопроизводитель намерен в ближайшее время вывести на рынок автомобили с такими названиями — возможно, АвтоВАЗ зарегистрировал товарные знаки про запас.

Среди «спящих» имен, зарегистрированных автоконцерном в разные годы, есть Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia, Quanta, Kvest, Onega и Kam4atka.

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Топ комментариев

Drronum

Куда это ты плавно вошел и плавно выходишь?

verhann1979

Анализы мочи и кала тоже брать?

Drronum

Если туда куда я предполагаю, то вам туда и входить незачем, потому как никогда от туда и не выходили.

Иркут 69

Всенепременно. Вкупе с биркой на шее и светоотражающим ошейником. При виде эцелопа делать "ку".... 😀

Lava Lava

А как ты думаешь, куда делись "братки" из 90х?) Покаялись?) Не дружище, легализовались)