АвтоВАЗ придумал три новых имени для моделей Lada

АвтоВАЗ зарегистрировал три новых торговых наименования для будущих моделей Lada — Tensa, Forta и Kayna, следует из базы Роспатента.

Названия зарегистрированы по товарным категориям «автомобили» и «игрушки». Они оформлены как в связке с маркой Lada, так и по отдельности. Документы датируются 29 апреля.

Появление патента еще не означает, что автопроизводитель намерен в ближайшее время вывести на рынок автомобили с такими названиями — возможно, АвтоВАЗ зарегистрировал товарные знаки про запас.

Среди «спящих» имен, зарегистрированных автоконцерном в разные годы, есть Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia, Quanta, Kvest, Onega и Kam4atka.