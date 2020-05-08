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Пациентов наркодиспансера в Забайкалье отправят на домашний карантин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пациентов наркодиспансера в Забайкалье, где произошла вспышка коронавируса, при отрицательных результатах теста на COVID-19 будут выписывать и обяжут соблюдать 14-дневный домашний карантин, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Вспышку коронавируса в наркологическом диспансере Забайкальского края зафиксировали в апреле. Всех больных изолировали в другие медучреждения, диспансер закрыли на карантин.

В пятницу стали известны результаты анализов пациентов, находящихся в изоляции в одном из корпусов. Только два теста показали положительный результат. Больные будут переведены в моностационар для дальнейшего лечения.

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У 14 человек пробы на коронавирус выдали отрицательные показатели и люди выписываются из наркодиспансера. Им выдадут постановление Роспотребнадзора об обязанности соблюдать домашний карантин на протяжении 14 дней.

Еще 10 человек останутся в изоляции в наркологическом диспансере до подтверждения у них отрицательных результатов анализов на COVID-19.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Drronum

Куда это ты плавно вошел и плавно выходишь?

verhann1979

Анализы мочи и кала тоже брать?

Drronum

Если туда куда я предполагаю, то вам туда и входить незачем, потому как никогда от туда и не выходили.

Иркут 69

Всенепременно. Вкупе с биркой на шее и светоотражающим ошейником. При виде эцелопа делать "ку".... 😀

Lava Lava

А как ты думаешь, куда делись "братки" из 90х?) Покаялись?) Не дружище, легализовались)