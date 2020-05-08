Пациентов наркодиспансера в Забайкалье отправят на домашний карантин

Пациентов наркодиспансера в Забайкалье, где произошла вспышка коронавируса, при отрицательных результатах теста на COVID-19 будут выписывать и обяжут соблюдать 14-дневный домашний карантин, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Вспышку коронавируса в наркологическом диспансере Забайкальского края зафиксировали в апреле. Всех больных изолировали в другие медучреждения, диспансер закрыли на карантин.

В пятницу стали известны результаты анализов пациентов, находящихся в изоляции в одном из корпусов. Только два теста показали положительный результат. Больные будут переведены в моностационар для дальнейшего лечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Рестораны в Бурятии приготовились к работе

У 14 человек пробы на коронавирус выдали отрицательные показатели и люди выписываются из наркодиспансера. Им выдадут постановление Роспотребнадзора об обязанности соблюдать домашний карантин на протяжении 14 дней.

Еще 10 человек останутся в изоляции в наркологическом диспансере до подтверждения у них отрицательных результатов анализов на COVID-19.