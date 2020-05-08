Банкира арестовали по делу о выводе из России 500 млрд рублей

Правоохранительные органы задержали в Москве бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олега Власова по делу об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 миллиардов рублей.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы в отношении Олега Власова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июля 2020 года», — сказала ТАСС пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

По ее словам, Олегу Власову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ) и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ).

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По данным МВД России, организатором преступной схемы был бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, которому также предъявлено заочное обвинение по уголовному делу о выводе из РФ более 500 млрд рублей. Кроме того, заочное обвинение предъявлено другому фигуранту дела — молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому.

Следствие считает, что в 2013-2014 годах участники международного преступного сообщества совершили незаконные валютные операции и вывели из РФ через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд рублей.

Плахотнюк и еще один из организаторов преступного сообщества молдавский бизнесмен Вячеслав Платон объявлены в международный розыск. Плахотнюк в России также обвиняется в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Следствие считает, что он является одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката.