Число заболевших в Горном Алтае за сутки выросло на четверть

Сразу десять новых случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Республике Алтай за сутки, общее число инфицированных составило 51 человек, сообщил оперштаб региона.

Коронавирус подтвердился у 45-летнего жителя Горно-Алтайска с симптомами ОРВИ. Врачи также диагностировали у него пневмонию, мужчину доставили в республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Выявляется и обследуется полный круг контактных лиц.

В этот же день выявлены девять заболевших в Турочакском районе. Это восемь вахтовиков со строящегося объекта и одна жительница села Иогач, также работающая на этом объекте. Ранее здесь вирус подтвердили у десяти вахтовиков, двое из них, не дождавшись результатов анализов, уехали домой в Томскую область и были изолированы уже там.

В пятницу, 8 мая, выздоровел и выписан один житель Горно-Алтайска, у которого вирус был выявлен ранее, 19 апреля. Всего в регионе пятеро излечившихся.

В общей сложности на коронавирусную инфекцию лабораторно обследованы 10 961 человек. В регионе действует масочный режим при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, включая такси, а также при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов, на остановках всех видов транспорта, в местах общего пользования и при посещении органов власти.