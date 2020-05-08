Нагиев рискнул перетанцевать Пухляша из клипа Little Big. ВИДЕО

Актер и ведущий Дмитрий Нагиев опубликовал видео шуточного танцевального баттла с танцором Дмитрием Красиловым, прославившимся после участия в клипе «Uno» группы Little Big.

Нагиев разместил в Instagram ролик, на котором сначала Красилов исполняет танец, а затем танцует сам актер. В финале Красилов жестом показывает Нагиеву, что его хореография никуда не годится.

«Пока одни ищут точку G, я тут это... Может стану героем России за то, что развлекал вас из последних сил. Смотрите, нравится вам это или нет. Прямо сердце колотится, ну и приключение в пандемию», — подписал Нагиев под видео.

Подписчики Нагиева оценили ролик, отметив, что артистизм Нагиева зашкаливает, и похвалили его танцевальные способности.