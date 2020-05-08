Сибирячку увезли в больницу с коронавирусом, оставив ребенка одного

Нейропсихолога Новосибирской областной больницы Елену Лапочку госпитализировали по решению суда в больницу с коронавирусом, оставив шестилетнего сына одного с немощной бабушкой, сообщила женщина Sibnet.ru.

#Здоровье Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19

Елена Лапочка работает в отделении детской неврологии Новосибирской областной больницы. Она заболела 22 апреля, ушла на больничный. Сначала у нее отказывались взять тест на коронавирус. Потом мазок все же взяли.

Затем состояние пациентки ухудшилось, ей стало тяжело дышать, женщину увезла «скорая», но в инфекционную больницу ее отказались госпитализировать из-за отсутствия результата теста. 2 мая выяснилось, что у женщины коронавирус, а у ее шестилетнего сына — тест отрицательный.

«Меня положили в больницу по суду, я не хотела ложиться потому что бабушка старенькая, за ней надо смотреть. Оставили моего ребенка одного, увезли на "скорой" в больницу без возможности выйти. Я спрашивала, что делать с ребенком, врачи сказали, что могут увезти его в детскую инфекционную больницу одного . Но я отказалась, он же здоровый», — сказала Лапочка.

По ее словам, собеседница позвонила подруге, и та забрала ребенка в область к себе домой. Почти сутки шестилетний ребенок был только с бабушкой, которой нужен уход.

Ни врачи, ни полиция, увозившая женщину в больницу никак не отреагировали на оставленного ребенка и старую бабушку. Теперь за бабушкой присматривают друзья Елены.

3 мая женщина получила отрицательный тест на коронавирус, ее самочувствие стало хорошим, но ее так и не выписали.

«Из местной администрации позвонили подруге и сказали, что раз они с мужем взяли контактного ребенка домой, они должны сесть на карантин. А ребенка могут изъять, потому что он им не родственник и может быть заразным. Друзья ждут, что будет дальше. Их с работы попросили, все деревенские смотрят на них как на чумных, угрожают, что, если кто-то заразится, будет уголовное преследование», — сказала собеседница.

Sibnet.ru обратился в Минздрав Новосибирской области с запросом.