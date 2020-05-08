НАВЕРХ

Сибирячку увезли в больницу с коронавирусом, оставив ребенка одного

Источник:
Sibnet.ru
149 0
Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Нейропсихолога Новосибирской областной больницы Елену Лапочку госпитализировали по решению суда в больницу с коронавирусом, оставив шестилетнего сына одного с немощной бабушкой, сообщила женщина Sibnet.ru.

#Здоровье
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19

Елена Лапочка работает в отделении детской неврологии Новосибирской областной больницы. Она заболела 22 апреля, ушла на больничный. Сначала у нее отказывались взять тест на коронавирус. Потом мазок все же взяли.

Затем состояние пациентки ухудшилось, ей стало тяжело дышать, женщину увезла «скорая», но в инфекционную больницу ее отказались госпитализировать из-за отсутствия результата теста. 2 мая выяснилось, что у женщины коронавирус, а у ее шестилетнего сына — тест отрицательный.

«Меня положили в больницу по суду, я не хотела ложиться потому что бабушка старенькая, за ней надо смотреть. Оставили моего ребенка одного, увезли на "скорой" в больницу без возможности выйти. Я спрашивала, что делать с ребенком, врачи сказали, что могут увезти его в детскую инфекционную больницу одного . Но я отказалась, он же здоровый», — сказала Лапочка.

По ее словам, собеседница позвонила подруге, и та забрала ребенка в область к себе домой. Почти сутки шестилетний ребенок был только с бабушкой, которой нужен уход. 

Ни врачи, ни полиция, увозившая женщину в больницу никак не отреагировали на оставленного ребенка и старую бабушку. Теперь за бабушкой присматривают друзья Елены. 

3 мая женщина получила отрицательный тест на коронавирус, ее самочувствие стало хорошим, но ее так и не выписали.

«Из местной администрации позвонили подруге и сказали, что раз они с мужем взяли контактного ребенка домой, они должны сесть на карантин. А ребенка могут изъять, потому что он им не родственник и может быть заразным. Друзья ждут, что будет дальше. Их с работы попросили, все деревенские смотрят на них как на чумных, угрожают, что, если кто-то заразится, будет уголовное преследование», — сказала собеседница.

Sibnet.ru обратился в Минздрав Новосибирской области с запросом.

Тема: Распространение коронавируса
Главврач «скорой» в Новосибирске описала пути заражения медиков
Новый случай смерти от коронавируса зарегистрировали в Омске
Самоизоляцию продлят после 11 мая в Сибири
Антирекорд по заболеваемости COVID-19 установлен в Новосибирске
смотреть все
Новосибирск #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин согласился принять помощь от США для борьбы с COVID-19
•
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье
•
Дуров назвал США полицейским государством
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Сломанные судьбы: неочевидные последствия войны
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
НОВОСТИ СИБИРИ
Главврач «скорой» в Новосибирске описала пути заражения медиков
Сибирь 08.05.2020 16:43
Сибирячку увезли в больницу с коронавирусом, оставив ребенка одного
Сибирь 08.05.2020 16:09
Дачники откопали в огороде древние скелеты
Сибирь 08.05.2020 15:41
Новый случай смерти от коронавируса зарегистрировали в Омске
Сибирь 08.05.2020 14:13
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
118047
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
99155
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25779
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
23768
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин согласился принять помощь от США для борьбы с COVID-19
•
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье
•
Дуров назвал США полицейским государством
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль анонсировал новое совещание Путина
92
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
67
Масочный режим предложили ввести по всей стране
54
Госдолг США установил исторический рекорд
43
Тренер «Ахмата» высказался о «ноющих» о деньгах россиянах
42