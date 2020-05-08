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Макгрегор согласился на поединок с Де Ла Хойей по правилам бокса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Andrius Petrucenia / CC BY-SA 2.0

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор готов провести поединок по правилам бокса с бывшим чемпионом мира американцем Оскаром Де Ла Хойей, заявившем, что отправит Макгрегора в нокаут за два раунда.

Де Ла Хойя в интервью CBC Sports заявил, что ему потребовалось бы лишь два раунда, чтобы отправить Макгрегора в нокаут на боксерском ринге. «Посмотрите на Конора Макгрегора, мне нравится смотреть на него в октагоне, я его уважаю. Но боксерский ринг — это совсем другая история», — отметил боксер.

«Я принимаю твой вызов, Оскар Де Ла Хойя», — написал Макгрегор в Twitter.

Макгрегору 31 год, он провел 26 боев в смешанных единоборствах, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. В 2017 году Макгрегор уже проводил поединок по правилам бокса против другого бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мэйвезера и уступил в 10-м раунде.

47-летний Де Ла Хойя был одним из сильнейших боксеров своего времени, при этом он неоднократно менял весовые категории от легкой до средней. В его активе есть золото Олимпийских игр 1992 года в Барселоне. На профессиональном ринге Де Ла Хойя провел 45 боев, одержав победы в 39 из них (30 — нокаутом) и потерпев шесть поражений. Его последний профессиональный бой состоялся в 2008 году.

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