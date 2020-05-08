НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Пошлину на электромобили в России обнулили

Источник:
Sibnet.ru
109 0
Фото: © Sibnet.ru

Положение о нулевой пошлине на ввоз автомобилей в Россию вступило в силу, сообщается на сайте Евразийской экологической комиссии. Это позволит сэкономить 30-40 тысяч рублей при ввозе недорогих Nissan Leaf. 

Нулевая ставка действует по 31 декабря 2021 года и применяется при импорте электромобилей в ЕАЭС как юридическими, так и физическими лицами. Ограничений по возрасту электромобиля нет.

Нулевая ставка позволяет экономить 30-40 тысяч рублей при ввозе недорогих Nissan Leaf ZE0 2011 года и 130-160 тысяч — при ввозе ZE1 2018-2019 годов выпуска, подсчитали эксперты портала Drom.ru.

Но при ввозе электромобиля все равно нужно заплатить утилизационный сбор, акциз и НДС (20% от аукционной стоимости + 500 долларов).

Собственного серийного производства электромобилей в ЕАЭС нет, хотя планируется. Пока страны намереваются хотя бы развивать инфраструктуру. В России предусмотрено создание сети из более чем 440 быстрых зарядных станций и 330 медленных, охватывающих 30 крупных городов и 30 основных автотранспортных магистралей.

Еще по теме
Составлена пятерка самых дешевых авто в России
УАЗ показал автодом на базе «буханки»
Эксперт выбрал лучшие бюджетные кроссоверы
Дан прогноз о падении продаж легковых авто на 30%
смотреть все
Авто #Авторынок
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин согласился принять помощь от США для борьбы с COVID-19
•
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье
•
Дуров назвал США полицейским государством
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Сломанные судьбы: неочевидные последствия войны
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Главврач «скорой» в Новосибирске описала пути заражения медиков
Сибирь 08.05.2020 16:43
Сибирячку увезли в больницу с коронавирусом, оставив ребенка одного
Сибирь 08.05.2020 16:09
Дачники откопали в огороде древние скелеты
Сибирь 08.05.2020 15:41
Новый случай смерти от коронавируса зарегистрировали в Омске
Сибирь 08.05.2020 14:13
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
118047
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
99155
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25779
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
23768
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин согласился принять помощь от США для борьбы с COVID-19
•
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье
•
Дуров назвал США полицейским государством
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль анонсировал новое совещание Путина
92
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
67
Масочный режим предложили ввести по всей стране
54
Госдолг США установил исторический рекорд
43
Тренер «Ахмата» высказался о «ноющих» о деньгах россиянах
42