Пошлину на электромобили в России обнулили

Положение о нулевой пошлине на ввоз автомобилей в Россию вступило в силу, сообщается на сайте Евразийской экологической комиссии. Это позволит сэкономить 30-40 тысяч рублей при ввозе недорогих Nissan Leaf.

Нулевая ставка действует по 31 декабря 2021 года и применяется при импорте электромобилей в ЕАЭС как юридическими, так и физическими лицами. Ограничений по возрасту электромобиля нет.

Нулевая ставка позволяет экономить 30-40 тысяч рублей при ввозе недорогих Nissan Leaf ZE0 2011 года и 130-160 тысяч — при ввозе ZE1 2018-2019 годов выпуска, подсчитали эксперты портала Drom.ru.

Но при ввозе электромобиля все равно нужно заплатить утилизационный сбор, акциз и НДС (20% от аукционной стоимости + 500 долларов).

Собственного серийного производства электромобилей в ЕАЭС нет, хотя планируется. Пока страны намереваются хотя бы развивать инфраструктуру. В России предусмотрено создание сети из более чем 440 быстрых зарядных станций и 330 медленных, охватывающих 30 крупных городов и 30 основных автотранспортных магистралей.