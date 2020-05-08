Комедию про ветерана войны покажут на ТВ в День Победы

Комедийный фильм «Спасибо деду за Победу!» покажет 9 мая канал ТНТ4, фильм направлен на то, чтобы молодое поколение с уважением отнеслось к подвигу дедов и прадедов.

По сюжету фильма, неуверенный в себе городской мальчишка вместе с отцом приезжает на время в абхазскую деревню к своему дедушке. Он узнаёт, что дедушка — герой Великой отечественной войны. Но вместе с этим и большой любитель приукрасить.

Дед рассказывает внуку, как лично обыграл Гитлера в нарды, выкрал бабушку из плена и совершил немало других подвигов. Наполовину сказочные, наполовину правдивые истории деда о войне помогают мальчику совершить свои первые маленькие победы в жизни — перестать бояться хулиганов, начать ухаживать за девочкой, не стесняться сверстников.

«Фильм "Спасибо деду за победу" рассказывает о том, как важно донести до подрастающего поколения, что их прадеды совершали подвиги для того, чтобы мы могли сегодня жить свободно», — рассказал о картине режиссер Тимур Тания.

Премьера фильма состоится 9 мая в 20.00 на ТНТ4.