НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Комедию про ветерана войны покажут на ТВ в День Победы

Источник:
Sibnet.ru
154 1
Фото: © канал ТНТ4

Комедийный фильм «Спасибо деду за Победу!» покажет 9 мая канал ТНТ4, фильм направлен на то, чтобы молодое поколение с уважением отнеслось к подвигу дедов и прадедов.

По сюжету фильма, неуверенный в себе городской мальчишка вместе с отцом приезжает на время в абхазскую деревню к своему дедушке. Он узнаёт, что дедушка — герой Великой отечественной войны. Но вместе с этим и большой любитель приукрасить.

Дед рассказывает внуку, как лично обыграл Гитлера в нарды, выкрал бабушку из плена и совершил немало других подвигов. Наполовину сказочные, наполовину правдивые истории деда о войне помогают мальчику совершить свои первые маленькие победы в жизни — перестать бояться хулиганов, начать ухаживать за девочкой, не стесняться сверстников.

«Фильм "Спасибо деду за победу" рассказывает о том, как важно донести до подрастающего поколения, что их прадеды совершали подвиги для того, чтобы мы могли сегодня жить свободно», — рассказал о картине режиссер Тимур Тания.

Премьера фильма состоится 9 мая в 20.00 на ТНТ4.
Еще по теме
Большой концерт в честь Дня Победы пройдет на канале «Россия»
«Батальоны просят огня» 1985 года впервые покажут после реставрации
Режиссер «Диверсанта» объяснил появление третьей части сериала
Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» про подростков в 90-е покажут на ТНТ
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин согласился принять помощь от США для борьбы с COVID-19
•
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье
•
Дуров назвал США полицейским государством
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Главврач «скорой» в Новосибирске описала пути заражения медиков
Сибирь 08.05.2020 16:43
Сибирячку увезли в больницу с коронавирусом, оставив ребенка одного
Сибирь 08.05.2020 16:09
Дачники откопали в огороде древние скелеты
Сибирь 08.05.2020 15:41
Новый случай смерти от коронавируса зарегистрировали в Омске
Сибирь 08.05.2020 14:13
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
118047
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
99155
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25779
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
23768
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин согласился принять помощь от США для борьбы с COVID-19
•
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье
•
Дуров назвал США полицейским государством
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Сломанные судьбы: неочевидные последствия войны
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль анонсировал новое совещание Путина
92
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
67
Масочный режим предложили ввести по всей стране
54
Госдолг США установил исторический рекорд
43
Тренер «Ахмата» высказался о «ноющих» о деньгах россиянах
42