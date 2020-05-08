Новый случай смерти от коронавируса зарегистрировали в Омске

Мужчина умер от коронавируса в Омске и еще 15 человек заболели COVID-19 за последние сутки, сообщил в пятницу региональный оперштаб.

«За прошедшие сутки умер 69-летний мужчина, имевший большое количество сопутствующих хронических заболеваний», — говорится в сообщении.

Также в Омской области выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, среди которых восемь женщин и семь мужчин. 13 заразившихся проживают в Омске, по одному в Калачинском и Омском районах.

Всего в регионе, по данным на 8 мая, зарегистрировано 223 случая заражения, 53 инфицированных выздоровели, шесть человек умерли.