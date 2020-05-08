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Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Судебно-экспертная палата (СЭП) России посоветовала носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации.

СЭП подготовила рекомендации для россиян, которые вышли из дома при режиме самоизоляции. Авторы памятки также составили перечень документов, необходимых при выходе на улицу, дали рекомендации, как правильно вести себя в конфликтной ситуации с представителями полиции или Росгвардии, а также объяснили, как обезопасить себя и близких от мошенников.

«Россиянам лучше быть готовыми предъявлять сотрудникам полиции или Росгвардии договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации. Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание. Но во избежание возможных проверок данный документ необходимо взять с собой», — приводит ТАСС совет экспертов.

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Обязательно при режиме повышенной готовности гражданин России обязан носить с собой документ, подтверждающий личность, и предъявлять его по требованию уполномоченных должностных лиц. «Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением. У сотрудников полиции имеется право принудительной доставки гражданина в территориальное отделение полиции для выяснения личности», — говорится в рекомендациях СЭП.

Кроме того, там напомнили гражданам, что до настоящего времени ни один нормативно-правовой акт, касающийся введения режима повышенной готовности и затрагивающий конституционные права граждан и организаций, не признан судом незаконным. Так, законных оснований для несоблюдения режима повышенной готовности не имеется.

«Ссылки некоторых правовых блогеров, так называемых коронавирусных диссидентов, на антиконституционность принятых мер, не выдерживают критики», — подчеркивает СЭП.

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Топ комментариев

Drronum

Куда это ты плавно вошел и плавно выходишь?

Drronum

Если туда куда я предполагаю, то вам туда и входить незачем, потому как никогда от туда и не выходили.

Иркут 69

То есть, вместо того, что б поддержать финансово крупнейших авиаперевозчиков, переложили бремя на крайних....

Lava Lava

А как ты думаешь, куда делись "братки" из 90х?) Покаялись?) Не дружище, легализовались)

Fazar

Все для народа................