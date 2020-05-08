Штормовой ветер и жара придут на праздники в Восточную Сибирь

Ветер с порывами до 20-21 метра в секунду при температуре воздуха до +23 градусов ожидается в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии на предстоящих майских праздниках, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю и Бурятии в субботу, 9 мая, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью 0… +5, местами -3… -8 градусов. Днем +9… +14, местами +5… +10 градусов.

В воскресенье и понедельник ожидается потепление, хотя местами еще пройдут небольшие дожди. Ветер усилится до 21 метра в секунду. Температура ночью +5… +10 градусов, местами до -3. Днем +16… +21, местами до +26, по северным районам +5… +11 градусов.

В Иркутской области в субботу, 9 мая, ожидаются умеренные осадки, ветер переменный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью +2… +7, местами до -6 градусов. Днем +14… +19, при облачности до +8, а местами до +24 градусов.

В воскресенье и понедельник местами небольшие дожди, ветер переменный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +4… +9, местами до -5 градусов. Днем +18… +23, местами +11… +16 градусов.