Подвиги и тяготы войны томичей описали в книге

Мэрия Томска выпустила книгу «Жизнь, опаленная войной. Томск 1941-1945 гг.», посвященную 75-летию Победы, сообщается на сайте администрации.

«Здесь собрано много документальных фактов и воспоминаний ветеранов о том, как жил наш город в годы войны, какие предприятия работали в Томске, какую продукцию для нужд фронта они выпускали, о работе томских госпиталей, вузов, об открытиях томских ученых, которые помогли приблизить общую Победу», — рассказал о книге мэр Томска Иван Кляйн.

Книга «Жизнь, опаленная войной. Томск 1941-1945 гг.» уже размещена на сайте мэрии в открытом доступе, любой желающий может ее скачать.