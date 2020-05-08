Подвиги и тяготы войны томичей описали в книге

Фото: © пресс-служба мэрии Томска
Мэрия Томска выпустила книгу «Жизнь, опаленная войной. Томск
1941-1945 гг.», посвященную 75-летию Победы, сообщается на сайте администрации.
«Здесь собрано много документальных фактов и воспоминаний
ветеранов о том, как жил наш город в годы войны, какие предприятия работали в
Томске, какую продукцию для нужд фронта они выпускали, о работе томских
госпиталей, вузов, об открытиях томских ученых, которые помогли приблизить
общую Победу», — рассказал о книге мэр Томска Иван Кляйн.
Книга «Жизнь, опаленная войной. Томск 1941-1945 гг.» уже
размещена на сайте мэрии в открытом доступе, любой желающий может ее скачать.