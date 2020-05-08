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«Калашников» разработал систему дронов для доставки грузов

Источник:
РИА Новости
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Фото: © ZALA AERO

Группа компаний ZALA AERO (входит в концерн «Калашников») создала новую концепцию использования беспилотных летательных аппаратов ZALA AERO DRONE DELIVERY, позволяющую решить задачу по доставке груза в любую точку, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Не нужно больше выстраивать сложные логистические маршруты, думать о трафике, новое решение – это доставка кратчайшим путем и за минимальное время», — сказали РИА Новости в компании.

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Карта рельефа местности, полученная с помощью воздушного лазерного сканирования, позволит обойти любые препятствия как природного, так и техногенного характера.

«Система автоматически проложит оптимальный маршрут и согласует его с органами, регулирующими воздушное движение. Помехоустойчивые каналы связи позволяют оператору управлять воздушными судами даже на сверхнизких высотах», — уточнили в ZALA.

Автоматизированный процесс управления системой позволяет одновременно выполнять поставленную задачу с помощью двух и более летательных аппаратов, действующих в автономном режиме.

Система может работать в сложных метеоусловиях - в дождь и снег, при скорости ветра до 15 метров в секунду, а также ночью. Дублирование систем управления позволяет безопасно вернуть воздушное судно на точку старта даже при работе семи из 8 двигателей.

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Топ комментариев

Evgen_26

вероятно, забыли напечатать запятую между 5 и 9

Drronum

Куда это ты плавно вошел и плавно выходишь?

Drronum

Если туда куда я предполагаю, то вам туда и входить незачем, потому как никогда от туда и не выходили.

Иркут 69

То есть, вместо того, что б поддержать финансово крупнейших авиаперевозчиков, переложили бремя на крайних....

kvd71

а может он и не болеет, на публику работает