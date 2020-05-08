Красноярец подтянулся 965 раз. ВИДЕО

Мастер спорта по полиатлону (многоборье) Николай Каклимов из Красноярска подтянулся 956 раз, чтобы побить свой собственный рекорд.

«В 2009 году я подтянулся просто для баловства, сейчас поддерживаю форму постоянно. Решил еще раз попробовать и, думаю, это не последний мой рекорд», — сказал Николай Каклимов.

Одиннадцать лет назад он подтянулся 854 раза за час, это был рекорд из «Книги рекордов Красноярья». В этом году Каклимов побил собственный рекорд, подтянувшись на высокой перекладине 965 раз.

Каклимов — обладатель четырех мировых рекордов по подтягиванию на гимнастической перекладине прямым хватом.