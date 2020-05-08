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Самоизоляцию продлят после 11 мая в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Режим самоизоляции продлят после 11 мая в регионах Сибири, потому что пик пандемии еще не пройден, сообщил журналистам в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

В Сибирском федеральном округе зафиксировали на 8 мая 3,8 тысячи случаев заражения. Из них 188 — за последние сутки. Наибольшее количество зараженных выявлено в Новосибирской области и Красноярском крае. Выздоровело 915 человек. Умерли 53 человека.

«Во всех регионах самоизоляцию продлят, но какие будут ограничения, это будет решено в каждом регионе по-разному… Режим самоизоляции будет продляться, снижать его не будут. Мы не вышли на пик, мы находимся в состоянии роста выявляемых заболевших», — сказал Меняйло.

При этом полпред президента РФ в СФО не уточнил до какого числа может быть продлен режим. Он отметил, что в регионах будут введены масочный и перчаточный режимы при необходимости. Электронные пропуска будут вводить в регионах в зависимости от ситуации.

Меняйло отметил, что при режиме самоизоляции, какие-то отрасли промышленности могут запустить, но это не касается туризма.

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Sibnet.Ru
Топ комментариев

Evgen_26

вероятно, забыли напечатать запятую между 5 и 9

Drronum

Куда это ты плавно вошел и плавно выходишь?

Drronum

Если туда куда я предполагаю, то вам туда и входить незачем, потому как никогда от туда и не выходили.

Иркут 69

То есть, вместо того, что б поддержать финансово крупнейших авиаперевозчиков, переложили бремя на крайних....

kvd71

а может он и не болеет, на публику работает