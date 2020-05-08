Самоизоляцию продлят после 11 мая в Сибири

Режим самоизоляции продлят после 11 мая в регионах Сибири, потому что пик пандемии еще не пройден, сообщил журналистам в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

В Сибирском федеральном округе зафиксировали на 8 мая 3,8 тысячи случаев заражения. Из них 188 — за последние сутки. Наибольшее количество зараженных выявлено в Новосибирской области и Красноярском крае. Выздоровело 915 человек. Умерли 53 человека.

«Во всех регионах самоизоляцию продлят, но какие будут ограничения, это будет решено в каждом регионе по-разному… Режим самоизоляции будет продляться, снижать его не будут. Мы не вышли на пик, мы находимся в состоянии роста выявляемых заболевших», — сказал Меняйло.

При этом полпред президента РФ в СФО не уточнил до какого числа может быть продлен режим. Он отметил, что в регионах будут введены масочный и перчаточный режимы при необходимости. Электронные пропуска будут вводить в регионах в зависимости от ситуации.

Меняйло отметил, что при режиме самоизоляции, какие-то отрасли промышленности могут запустить, но это не касается туризма.