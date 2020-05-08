Mercedes, Nissan и Porsche оштрафуют за подделку данных о выхлопах

Министерство окружающей среды Южной Кореи намерено оштрафовать Mercedes-Benz, Nissan и Porsche — у 14 моделей авто с дизельными моторами было обнаружено нелегальное программное обеспечение, которое занижало показатели рециркуляции отработавших газов.

Самый большой штраф получит Mercedes-Benz — 63,4 миллиона долларов, Porsche и Nissan придется заплатить 817,3 тысячи и 735,6 тысячи долларов соответственно, передает агентство «Рёнхап» со ссылкой на министерство.

Автомобили были оснащены обманным программным обеспечением, которое занижало выбросы во время тестов на чистоту выхлопа. Транспортные средства, проданные компаниями в период с 2012 по 2018 годы, будут отозваны. Если их программное обеспечение не переустановят, то регистрация автомобилей будет аннулирована.

У Mercedes-Benz под отзыв попали модели C 200d, GLC 220 d 4MATIC, GLC 250 d 4MATIC и ML 250 BlueTEC 4MATIC, в общей сложности более 37 тысяч машин. Nissan должна отозвать более 2 тысяч кроссоверов Qashqai, а Porsche — 934 кроссовера Macan S Diesel.

У дизельных автомобилей Mercedes-Benz уровень окислов азота NOx превышал допустимый более чем в 13 раз (разрешается 0,08 г/км). Qashqai и Macan производили в 10 и 1,5 раза больше вредных частиц, чем установлено стандартом.

Представительство Mercedes-Benz в Южной Корее уже опубликовало заявление, опровергающее обвинения и указывающее на то, что у правительства страны нет претензий ни к одной новой модели.