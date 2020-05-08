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Антирекорд по заболеваемости COVID-19 установлен в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа компаний S7

Количество инфицированных коронавирусом в Новосибирской области выросло за сутки на 73 человека, а общее число зараженных приблизилось к 1 тысяче, сообщил региональный оперативный штаб.

По данным на утро пятницы, 8 мая, общее количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом – 949, в том числе 46 детей. За все время выздоровели 262 человека, 12 – скончались. В отделениях реанимации находятся 54 пациента, на ИВЛ – 20 человек.

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В детскую больницу №3 госпитализированы 72 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска – более 1,2 тысячи, четыре человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, два – в Сузунскую, один пациент – в Карасукскую ЦРБ. Всего в регионе сделано 51 568 тестов на коронавирус.

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