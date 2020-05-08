НАВЕРХ

Пятый пациент с COVID-19 умер в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительница Новокузнецка, у которой развилась тяжелая пневмония, стала пятой жертвой коронавируса в Кемеровской области, сообщил региональный оперативный штаб в пятницу.

По данным оперштаба, женщине было 52 года. Она получала медицинскую помощь, но у нее развилась тяжелая степень пневмонии.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе медицинскую помощь получают 158 пациентов с диагнозом COVID-19.

Выздоровели 23 пациента. Тесты показали отсутствие у них коронавирусной инфекции. Таким образом, в Кузбассе 51 человек вылечился от коронавируса. Пятеро скончались.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7357 человек.

Тема: Распространение коронавируса
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