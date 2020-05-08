НАВЕРХ

Жительница Новосибирска завалила квартиру мусором до потолка

Источник:
Sibnet.ru
265 0
Фото: © Sibnet.ru

Жительница Новосибирска забила двухкомнатную квартиру мусором до потолка, через суд соседи добились очищения квартиры, но ждать исполнения им пришлось три месяца, сообщает УФССП по региону.

Женщина складировала мусор в своей квартире, где появились тараканы и  запахи. Насекомых становилось все больше, они появились у соседей и на лестничной площадке в подъезде.

Жильцы дома неоднократно обращались с жалобами на соседку, поэтому представители районной администрации обратились в суд, который в декабре 2019 года удовлетворил исковые требования о приведении квартиры в надлежащее санитарное состояние.

Судебный пристав-исполнитель никак не мог застать женщину дома. По рассказам соседей двухкомнатная квартира была до потолка забита мусором. Проживающая там женщина приносила домой все, что люди выносили в мусорные баки.

Нарушительницу удалось встретить на работе, где ей вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и установили срок для его добровольного исполнения. Женщина исполнять решение суда не собиралась. Пришлось прибегнуть к радикальным мерам.

В конце апреля судебные приставы совместно с представителями администрации пришли по адресу неблагополучной квартиры. Приставам удалось заставить хозяйку пустить в квартиру сотрудников коммунальной службы. До позднего вечера работники вычищали захламленную квартиру. Для вывоза мусора потребовалось четыре самосвала. Помещение планируют продезинфицировать.

Еще по теме
Бывшим уголовникам в Туве раздадут бесплатный скот
Российского миллиардера нашли мертвым
Илон Маск похвастался шестым ребенком
Умер замдиректора корпорации «Иркут»
смотреть все
Новосибирск #О людях
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин согласился принять помощь от США для борьбы с COVID-19
•
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье
•
Дуров назвал США полицейским государством
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Сломанные судьбы: неочевидные последствия войны
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
НОВОСТИ СИБИРИ
Красноярец подтянулся 965 раз. ВИДЕО
Сибирь 08.05.2020 13:39
Штормовой ветер и жара придут на праздники в Восточную Сибирь
Сибирь 08.05.2020 13:28
Подвиги и тяготы войны томичей описали в книге
Сибирь 08.05.2020 13:16
Самоизоляцию продлят после 11 мая в Сибири
Сибирь 08.05.2020 12:31
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
117354
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
98405
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25754
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
23703
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин согласился принять помощь от США для борьбы с COVID-19
•
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье
•
Дуров назвал США полицейским государством
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль анонсировал новое совещание Путина
92
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
67
Масочный режим предложили ввести по всей стране
54
Тренер «Ахмата» высказался о «ноющих» о деньгах россиянах
42
Госдолг США установил исторический рекорд
42