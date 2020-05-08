Жительница Новосибирска завалила квартиру мусором до потолка

Жительница Новосибирска забила двухкомнатную квартиру мусором до потолка, через суд соседи добились очищения квартиры, но ждать исполнения им пришлось три месяца, сообщает УФССП по региону.

Женщина складировала мусор в своей квартире, где появились тараканы и запахи. Насекомых становилось все больше, они появились у соседей и на лестничной площадке в подъезде.

Жильцы дома неоднократно обращались с жалобами на соседку, поэтому представители районной администрации обратились в суд, который в декабре 2019 года удовлетворил исковые требования о приведении квартиры в надлежащее санитарное состояние.

Судебный пристав-исполнитель никак не мог застать женщину дома. По рассказам соседей двухкомнатная квартира была до потолка забита мусором. Проживающая там женщина приносила домой все, что люди выносили в мусорные баки.

Нарушительницу удалось встретить на работе, где ей вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и установили срок для его добровольного исполнения. Женщина исполнять решение суда не собиралась. Пришлось прибегнуть к радикальным мерам.

В конце апреля судебные приставы совместно с представителями администрации пришли по адресу неблагополучной квартиры. Приставам удалось заставить хозяйку пустить в квартиру сотрудников коммунальной службы. До позднего вечера работники вычищали захламленную квартиру. Для вывоза мусора потребовалось четыре самосвала. Помещение планируют продезинфицировать.