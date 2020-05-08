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Новосибирский Биотехнопарк начал проводить анализы на COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Биотехнопарк

Новосибирский Биотехнопарк начал проводить анализы поступивших из больниц проб на COVID-19, сообщает пресс-служба компании.

Пробы для исследования будут поступать из государственных медицинских учреждений Новосибирской области, а также из частных лабораторий. Первоначально Биотехнопарк будет проводить анализ до 100 проб в день, постепенно нагрузка будет увеличиваться.

Ранее Биотехнопарк не занимался диагностикой острых респираторных инфекций, в том числе COVID-19, необходимость включения этого направления в деятельность лабораторного комплекса вызвана пандемией коронавируса.

«Мы решили проводить диагностику COVID-19, поскольку понимаем, насколько важно сейчас проводить массовое и оперативное тестирование жителей нашего региона. Мы провели дополнительное обучение специалистов, доукомплектовали лаборатории медицинской техникой, приобрели все необходимые защитные средства, получили допуски», — сказал гендиректор Биотехнопарка Александр Иванов.

Наличие вируса COVID-19 в пробах будет выявляться с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Результат тестирования будет готов в течение суток после поступления пробы в Биотехнопарк.

Специалисты Биотехнопарка также готовятся к проведению тестирования на наличие антител к COVID-19.

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