Жара придет в Новосибирск 9 мая

Потепление до 27 градусов придет в Новосибирск 9 мая и задержится на несколько дней, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В субботу 9 мая ночью температура воздуха составит 6-8 градусов тепла, днем — 23-25 градусов тепла. Будет облачно, но без осадков. 10 мая станет еще жарче до 27 градусов тепла, без осадков, с комфортным, юго-восточным ветром, дующим со скоростью 3-8 метров в секунду.

По данным сервиса «Погода» Sibnet.ru, жаркая погода сохранится и в начале недели. 11 мая в Новосибирске дневная температура воздуха составит 27 градусов, при этом будет солнечно, без осадков. Всю следующую неделю, по прогнозу синоптиков, температура воздуха днем не будет опускаться ниже 20 градусов тепла.