Новосибирцы на изоляции потратили на треть больше денег

Новосибирцы в условиях самоизоляции потратили на треть больше денег, чем раньше, большинство покупок они делают онлайн, сообщает AliExpress Россия.

Исследование AliExpress Россия и исследовательского агентства ResearchMe проводилось в формате онлайн-опроса, в котором приняли участие свыше 3 тысяч респондентов по всей России.

Чаще всего новые привычки связаны с отказом от прежних. Так, 21% респондентов сообщили, что стали реже заниматься спортом. Вместо этого большинство погрузилось в просмотры сериалов, кино и телепрограмм (52%).

В результате спрос на телевизоры вырос на 11% в денежном выражении. В тренде у покупателей AliExpress плазма с диагональю более 50 дюймов, либо, наоборот, компактные приборы с диагональю менее 32 дюймов, приобретаемые на дачу или в качестве второго телевизора.

Также новосибирцы стали чаще играть: 41% опрошенных признались, что ищут острых ощущений с помощью девайсов. В результате продажи консолей выросли более чем в шесть раз. Среди приставок у геймеров в тренде Playstation 4 Slim, Xbox One X 1TB + Star Wars и Xbox One S Digital. Также активнее стали приобретаться подписки, гейм-пассы и игровая валюта.

Частые перекусы вошли в привычку у 39% жителей Новосибирской области. Готовить много им помогают блендеры, миксеры и кофемашины. 48% признались, что стали чаще использовать эту технику. А 40% респондентов восприняли изоляцию как шанс отоспаться.

По признанию 62% респондентов, их отношение к покупкам не изменилось: тратить меньше они не стали, хотя и вынуждены были сменить оффлайн-шопинг на виртуальный. А 32% и вовсе с головой окунулись в распродажи: заказывают доставку они теперь чаще.