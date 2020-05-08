Почта России доставит ветеранам 2,3 млн писем-треугольников

Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла 2,3 миллиона писем-треугольников вместе с персональными поздравлениями от Президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба почтовой компании.

Эти письма ветераны смогут до конца года бесплатно отправить в любую точку страны, потому что на них уже нанесен знак почтовой оплаты, говорится в сообщении.

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Бесплатные письма для ветеранов Россвязь, Почта России и АО «Марка» выпускают к каждому юбилею Победы. Они представляют собой лист бумаги со специальным трафаретом, чтобы письмо можно было легко и правильно свернуть в треугольник для отправки – так, как это делалось в годы Войны.

Тогда письма-треугольники писали на простых листах бумаги. Особенная схема складывания не требовала конверта, адрес писался на наружной стороне листа.

Во время Великой Отечественной перевозка писем для бойцов была таким же приоритетом, как доставка оружия, патронов и снарядов. Всего с 1941 по 1945 год почтовая служба доставила более 6 миллиардов фронтовых писем.