Москву оставили под карантином до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил связанные с коронавирусом ограничения до 31 мая. Соответствующий указ градоначальника опубликован на его сайте.

«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года», — отмечается в документе.

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Мэр столицы уточнил, что спецпропуска для передвижения по Москве можно будет получить два раза в неделю, а в медучреждения и волонтерства — ежедневно. На предприятиях, работа которых разрешена, все сотрудники обязаны носить маски и перчатки.

В рабочих помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию, рабочие места при необходимости нужно разделить перегородками. Также работодатели обязаны не допустить появления на рабочем месте сотрудников с повышенной температурой и признаками ОРВИ.

При этом с 12 мая в Москве возобновят работу промышленные и строительные предприятия. «Тщательно взвесив все за и против, с 12 мая мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни», — подчеркнул Собянин.

Однако в случае ухудшения ситуации с коронавирусом отменяемые ограничения могут ввести вновь. По данным на 7 мая, всего в России выявили 177 160 инфицированных коронавирусом, Москва лидирует по числу заболевших.