Уникальная функция Android появилась на ПК

Компания Google представила вместе с операционной системой Android 10 функцию Live Caption — она позволяет пользователю преобразовывать речь в текст.

Такая функция должна работать с любым текстом на английском языке — например, можно перевести в речь звук в ролике YouTube или мессенджерах. Более того, для этого даже не требуется подключение к интернету.

В скором будущем Live Caption также появится на ПК — в браузере Google Chrome. Так, она доступна в сборке Canary, однако пока ее нужно активировать вручную в настройках приложения, официально она еще не представлена.

При желании функции Live Caption уже доступна на всех основных настольных платформах: Windows, Linux и macOS. В перспективе у нее может появиться и поддержка других языков.